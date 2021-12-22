Proje Teklif Çağrısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, imalat sanayi sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi, verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilerek, yüksek katma değerli üretimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Işık, Orta Yüksek ve Yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde, savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler, yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılmasının planlandığını aktardı. Işık, bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak, savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaya yönelik proje teklif çağrısında bulunulduğuna dikkat çekti. Işık, ‘’Bu proje çağrısı kapsamında, savunma sanayimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler, yerli imkânlarla karşılamak, ihracatı artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek, edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak amaçlanmıştır’’ dedi. Işık, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak, değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak, bu kapsamda Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon proje fikirlerinin desteklenmesinin hedeflendiğinin altını çizdi. Işık, ‘’Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin yerli imkânlarla üretilmesine yönelik yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon proje teklifi çağrısına, Orta Yüksek ve Yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ Ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir. Başvuru formunda yer alan ‘Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu’ ile ‘İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu’nun uyumlu olması gerekmektedir. KOBİ’lerin başvuru tarihi itibariyle onaylı son KOBİ Bilgi Beyannamesindeki sektörü dikkate alınacaktır’’ diye konuştu. Işık, Yozgat il genelinde proje teklifi çağrısına başvuru yapmak isteyen ve KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Bilgi Beyannamesi onaylı işletmelerin, 8 Şubat 2022 tarihine kadar KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapabileceklerini bildirdi. Işık, ‘’Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir. Destek oranı tüm bölgelerde yüzde 75’tir. Teklif Çağrısı kapsamında Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı yüzde 100 olarak uygulanır. Destek Üst Limiti; Mikro İşletmeler için azami 900 bin lira, Küçük İşletmeler için azami bir milyon 500 bin lira, Orta Büyüklükteki İşletmeler için azami 6 milyon liradır. Teklif Çağrısında belirtilen hedef sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, çağrı metninde yer alan konularda ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte proje teklifi sunabilecektir. Birinci Sektör: Savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında. İkinci Sektör: İlaç ve tıbbi cihaz alanındadır. Üçüncü Sektör: Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin üretiminde; Faaliyet yürüten ve NACE REV 2 sınıflamasına göre İmalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerimiz ‘2021- 02 Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretimin Artırılması İçin Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma Sanayi İhtiyaçlarını Millileştirme Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi’ adlı Proje Teklif Çağrısına online olarak 8 Şubat 2022 saat 23:59’a kadar başvuru yapabileceklerdir. Hedef Sektörler ve Sektörlere Uygun Proje Konularının detayları ile proje teklifi çağrısı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilecektir’’ ifadelerini kullandı.