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Proje sizden destek bizden

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, girişimcilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek ‘Proje sizden, destek bizden’ dedi. 

27 Nisan 2022 Çarşamba 01:21
Proje sizden destek bizden

Proje üreten, istihdam sağlayan, reel ekonomiye katkıda bulunan girişimcilerin yanında olduklarını söyleyen Başer, ‘’Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında Yozgat’ımızda 551 projeye 15 milyon 654 bin 227 lira hibe desteği sağladık. Siz proje üretin, biz yanınızdayız. Her şey Yozgat için’’ diye konuştu.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi Programı kapsamında 2021-2022 döneminde A iş planında 548, ekonomik yatırımlar kapsamında da 3 proje olmak üzere toplam 551 projenin desteklendiğine vurgu yapan Başer, girişimcilere desteklerin her zaman devam edeceğini sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 27.04.2022 00:25
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