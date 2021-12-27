Proje konulu buluşma

Nevşehir Simya Koleji’nin daveti üzerine Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 24 – 25 Aralık 2021 tarihlerinde kolejin öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Ortaokul öğrencileri ile sabah ve lise öğrencileri ile öğleden sonra ayrı ayrı bir araya geldiği ilk gün “Öğrenciler için Bilim Okuryazarlığı ve Proje Faaliyetlerinin Önemi” başlığı altında yaptığı konuşmalarında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, değişen dünyada eğitim öğretim faaliyetlerinin öğrencilerin ilgi ve merak duydukları konularda, yetenek ve yatkınlıkları olan konularda proje etkinlikleri içerisinde yer almalarının önemine değindi. Öğrenci projelerinin bir yarış olmadığını, verilen ödüllerin bir “beğeni ödülü” niteliğinde olduğunu, motivasyon sağlayıcı yönü olduğunu ancak asıl olanın proje tabanlı aktiviteler ile araştırma ve bilimsel konulardaki çalışma süreçlerini bilmek ve geliştirmek olduğu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerden gelen sorulara da cevaplar vererek akıcı ve kolay anlaşılır bir yolla proje tabanlı çalışma kültürünün girişimci bireylerin ve yeni bilim insanlarının yetiştirilmesindeki rolüyle alakalı farklı boyutları ele aldı. İkinci gün öğretmenlerle bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gün boyu süren "Proje Danışmanlığı Eğitim Semineri" programında önemli bazı temel kavramları, proje bileşenleri ve kalite unsurları, proje döngüsü yönetimi ve planlama unsurları, proje fikri geliştirme stratejileri ile meslek bilgi ve birikimlerini etkileşimli bir yolla anlattı. Öğretmenlerin öğrenci projelerinde üstlenecekleri rollerin neler olduğu ve bunu nasıl yapmaları gerektiği konusunda gözlem ve tecrübeleri ışığında faydalı bilgiler verdi. TÜBİTAK ve farklı sivil toplum kuruluşlarının proje etkinliklerinden haberdar olmaları için daha önce görev aldığı proje sergilerinden ve yarışmalarından deneyimlerini aktardı. Katılımcılarda heyecan uyandıran ve kendileri için ihtiyaç duyulan önemli bir boşluğun doldurulmasına katkı sunan yönlerinin olduğu değerlendirilen etkinliklerin sonunda öğretmenlere katılımlarından dolayı belge dağıtıldı. Nevşehir Simya Koleji İlköğretim Müdürü Hakan Ekinci program çok faydalı bulduklarını belirterek, kendilerini kırmayıp zaman ayırdığını belirttiği ve özveriyle eğitime dönük çabalar sürdürdüğünü ifade ettiği Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederek günün anısına Nevşehir'i tanıtıcı hediye takdim etti.