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Proje kabul gördü

SORGUN Gençlik Derneği tarafından, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan, ‘Gençler gelişiyor, hayatlar değişiyor’ adlı proje, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye değer bulunarak, kabul edildi.

Proje kabul gördü

SORGUN Gençlik Derneği tarafından, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan, ‘Gençler gelişiyor, hayatlar değişiyor’ adlı proje, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye değer bulunarak, kabul edildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Proje kabul gördü

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu ile bir araya gelerek, projeyle ilgili sözleşme imzaladı. Başkan Uğuz, proje kapsamında Yozgat bölgesinde yaşayan 18-30 yaş aralığındaki gençlerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını, istihdamını artırmak, gönüllülük bilinci oluşturarak sosyal hayata, aktif olarak katılımlarını sağlamalarına katkıda bulunacaklarını söyledi. Uğuz, bununla birlikte bağımlılığın zararları konusunda gençlerin ve toplumun bilinçlendirilip, sosyal ve kişisel gelişimlerini destek verileceğini, toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanacağını anlattı. Uğuz, ‘’Aktif vatandaşlığı teşvik etmek amacıyla gençler arasında dayanışmayı geliştirmek, aynı amaçla bir araya gelen gençlerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak, gençlerin ufkunu genişleterek özellikle imkânları kısıtlı olan gençlerin öz güvenlerinin gelişmesini sağlamak, gençlerin karar alma mekanizmalarına aktif katılımını sağlamak, kamu-sivil toplum işbirliği ve iletişiminin arttırılması amaçlanmaktadır. Projenin faaliyetlerinden toplamda 300 genç yararlanacak, toplamda 7 eğitim 3 kurs düzenlenecektir’’ dedi.
Dernek Başkanı Uğuz, proje kapsamında sportif faaliyetler ve okuma etkinliklerinin de düzenleneceğini, eğitimlerinin tamamlanmasından sonra gençlerin, politika yapıcıların katımlıyla  ‘Gençlik Katılımı Çalıştayı’ düzenleneceğini bildirdi. Uğuz, ‘’Son olarak proje kapsamında gençlerin tarih ve kültür bilincini geliştirmeleri amacıyla, yeni yerler tanımalarını için Yozgat ve kerkenez harabelerine gezisi düzenlenecektir. Yozgat’ta bulunan Çamlık parkı, müzeler, konaklar, tarihi camiler vb. bulunan yerlere kültürel geziler yapılacaktır. Bizlerin her zaman yanında olan ve projenin hazırlığı aşamasında her türlü desteği veren Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürümüz Sayın Hakkı Yurtlu Bey’e SORGED ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 27.05.2019 09:38
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