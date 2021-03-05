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Proje için ilk kazma vuruldu

Akdağmadeni Belediyesi, Kreş ve Gündüz Bakımevi projesini hayata geçirmek üzere inşaat çalışmalarını başlattı.

05 Mart 2021 Cuma 00:03
Proje için ilk kazma vuruldu

AKDAĞMADENİ İlçesinde yapımı planlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili inşaat çalışmalarına, temel hafriyatı ile başlandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çocukların gelişimine katkıda bulunmak, ilköğretime hazırlamak, özellikle çalışan anne ve babaların destekçisi olmak için hazırladıkları ‘Kreş ve Gündüz Bakımevi’ projesiyle ilgili inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Toplamda 2 bin 101 metrekare alan üzerine kurulacak Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi içerisinde 0-4 yaş grubu gündüz bakımevi,  4-6 yaş kısmi zamanlı ve tam gün kreş yer alıyor. Ayrıca, kapalı çocuk oyun alanı, kafeterya, restoran, açık oyun alanı, spor alanı ile birlikte Atatürk Parkı peyzaj düzenlemesi de bulunuyor’’ dedi.  Başkan Yalçın, devam eden çalışmaları inceleyip, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Yalçın, göreve başladıkları andan itibaren büyük bir özveriyle projesini hazırladıkları ‘Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili inşaat çalışmalarına başlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Yalçın, bin 56 metrekare kapalı, bin 45 metrekare açık alanda projelendirilen projenin yeni bir eğitim yuvası olacağını anlattı. Yalçın, ‘’Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi olacak olan projemizde çocuklarımızı geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlarken, çalışan anne ve babalarımıza da destek olacağız. Mimari yapısıyla fark yaratacak ve sosyal donatı alanlarıyla tüm halkımızın ilgisini çekecek projemizi yıl içerisinde tamamlayarak çocuklarımızın ve ebeveynlerimizin hizmetine sunacağız. 2021 yılı ilçemiz için birçok değerli projeyi hayata geçireceğimiz bir yıl olacak verdiğimiz sözler bir bir yerine getirip, güçlü adımlarla Akdağmadeni’mize hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz’’ diye konuştu. •Mehmet Doğan/Akdağmadeni•

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