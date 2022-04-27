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Proje hazırlama süreçleri

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Proje hazırlama süreçleri’ konulu seminere katıldı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 01:51
Proje hazırlama süreçleri

Video seminer olarak düzenlenen programa yoğun katılım sağlandı. 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantı, Moderatör Şube Müdürü İhsan Yalçınkaya ve Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu’nun yapmış oldukları açılış konuşması ile başladı. Türkiye genelinden Genel Müdürlüğe bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerden 600 civarında aktif katılım sağlandı. Böyükata konuşmasında, proje tabanlı çalışmaların önemine ve niçin gerekli olduğuna ilişkin bilgiler verdi. Proje Döngüsü Yönetimi ile ilgili olarak, proje hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Proje hazırlık süreçlerinde nitelikli bir durum analizi yapmanın ve stratejik planlamanın çalışmanın başarıyla tamamlanmasındaki etkisini izah etti.
Böyükata, eğitime destek niteliğinde yürüttüğü gönüllülük faaliyetlerinden de bahsederek ‘Köy Koleji’ düşüncesi hakkında da bilgiler verdi. Sahip olunan imkânlar bakımından artık bütün okulların kapasite olarak ve öğretmenlerin birikim olarak bütün derslerde proje mantığıyla iş yapabileceğine yönelik dokunuşlar yaptığı sunumunda Böyükata, düşüncelerini örneklerle açıkladı. Proje faaliyetleri ile öğrencilerin birlikte iş yapma becerilerini geliştirdiğini, bilim okuryazarlığı ve kişilik gelişimi bakımından onların desteklendiğini ifade eden Böyükata, proje faaliyetlerinde aktif olan öğrencilerin girişimci yanlarını da geliştireceğini belirtti.
 TÜBİTAK programları başta olmak üzere, genel proje yönetimi ve ilgili konularda katılımcılardan gelen sorulara süre elverdiği ölçüde cevapların da verildiği programın sonunda, benzer eğitim seminerlerinin yine yapılmasının düşünüldüğü belirtilerek verdiği değerli bilgilerden dolayı Böyükata’ya teşekkür edildi.

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