PROJE HAZIR

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Buğday Pazarı sorununa parmak bastı...

Erkekli, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın da verdiği destek ile gerekli adımların atıldığını, Azizli Bağları bölgesinde yapımı tamamlanan Toprak Mahsulleri Ofisi silolarının karşısında 15 bin metrekarelik arsayı ‘Buğday Borsası’ yapılmak üzere tahsisini yaptıklarını hatırlattı. Gerekli fizibilite çalışmalarının yapılıp, projenin hazır hale getirildiğini kaydeden Erkekli, ‘İçerisinde 20 işyerinin bulunduğu, depo, 80 tonluk kantar, laboratuvarın bulunduğu projemizin ilk etabının ardından ileriye dönük olarak Hububat Eleme ve Paketleme projesi de eklenecektir. İnşaatımızın temelini mart ayı sonunda atacağız. 2018 yılı hububat alım sezonuna yetiştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız’ dedi.

Erkekli, Genel Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldıkları destekle Buğday Pazarı Projesini hayata geçireceklerini, projenin yaklaşık maliyetinin 3 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi.