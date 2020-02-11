Proje eğitimlerine devam

Diyarbakır’da eğitim odaklı projelerin niteliğini artırmak, uygulanan projeleri güçlendirmek amacıyla öğretmenlere yönelik Proje Danışmalığı Eğitimi Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'in açılış konuşması ile Millet İlkokulunda gerçekleşti. İki gün süren Kayapınar İlçesi Millet İlkokulunda gerçekleşen seminere akademisyenler destek verdi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata da eğitim çalışmasında yer aldı. Ayrıca, Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamdi Temel, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nurettin Demir, Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Keskin, Siirt Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Arzu Ekinci ile Diyarbakır’a bağlı 17 İlçenin Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli proje koordinatörleri eğitim çalışmasında hazır bulundu.