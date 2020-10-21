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Proje başvuruları başladı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kısa adı KOP KÖSİP olan KOP Bölgesi’nde Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında 2021 Yılı için projeleri almaya başladı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:39
Proje başvuruları başladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP İdaresi Başkanlığı Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde’den oluşan KOP Bölgesinde 2011 yılından bu yana sürdürdüğü Küçük Ölçekli Sulama İşleri desteklerine devam ediyor. KOP İdaresi, Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında bir taraftan kırsaldan kente olan göçün durdurulması ve tersine göçün özendirilmesi, diğer taraftan ise mevcut su kaynaklarının tasarruflu kullanılabilmesi ve yeni sulu tarım alanları oluşturarak ürün çeşitliliği ve rekolte artışı ile gelir seviyesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla modern sulama sistemleri yatırımlarını destekliyor.  KOP İdaresi’nin Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında hayata geçirilen akıllı ve tasarruflu sulama sistemleriyle bölge tarımına can suyu olmaya devam ettiğini vurgulayan KOP İdaresi Başkan vekili Halil İbrahim Tongur, 2011 yılından bu yana uygulayıcı kuruluşlarla işbirliği içinde 826 adet sulama projesinin hayata geçirildiğini ifade etti. 2021 Yılı Mali Destek Programları kapsamında finansman desteği sağlanacak projeler için ‘KOP Proje Havuzu Sistemi’ oluşturulduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Tongur, “Kırsaldaki en ücra yerleşim yerlerine ulaşılarak, beşeri ve doğal sermayeden etkin faydanın sağlanmasıyla insanımızın refahı artırılarak korunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2021 Yılı Mali Destek Programları kapsamında finansman desteği sağlanacak projeler için KOP Proje Havuzu Sistemi oluşturuldu. Sulama projeleri için Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat İl Özel İdareleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü başvurularını yapabilecek. Özellikle gölet ve kaplı sistem sulaması ile yeni modern sulama tesislerinin çoğaltılması, mevcut salma sulama yapılan açık kanal şebekelerin modern basınçlı sulama şebekelerine dönüştürülmesi ile mera hayvancılığının su ihtiyacının karşılanmasına yönelik projelere mali destek verilecek. 15 Ekim Perşembe günü başlayan başvurular, 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar proje.kop.gov.tr adresinden online olarak yapılabilecek” diye konuştu.  

Anahtar Kelimeler:
PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI
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