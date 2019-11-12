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Programcılar Prag’da

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Radyo Tv Programcılığı öğrencileri, Çek Cumhuriyeti'ne gitti.

Programcılar Prag’da

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Radyo Tv Programcılığı öğrencileri, Çek Cumhuriyeti'ne gitti.

12 Kasım 2019 Salı 04:04
Programcılar Prag’da

Ulusal Ajans tarafından Kadın-Erkek eşitliğini konu alan Erasmus Plus projesi Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde başladı. Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Radyo Tv Programcılığı öğrencileri Sıla Özdemir ve Tennur Köylüoğlu’nun katıldığı proje 5 Avrupa ülkesinden 32 katılımcı ile devam ediyor. Tüm giderlerinin Ulusal Ajans tarafından karşılandığı projede, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çeşitli çalışmalar ve eğitimlere katılan öğrenciler, projenin tamamlanmasıyla Avrupa Bakanlığı – Ulusal Ajans onaylı belgelerini de almaya hak kazanacak. Yurt içinden birçok başvuru arasından seçilen proje kapsamında cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek ve farkındalık kazandırmak amacıyla çok sayıda bilimsel ve atölye çalışmaları yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Çek Cumhuriyeti’nde, önümüzdeki aralık ayında Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleşecek Erasmus Plus projesi ile son bir buçuk yıl içerisinde Bozok Üniversitesi Radyo-Tv Programcılığından toplamda 23 öğrenci, Ulusal Ajans’ın Erasmus Plus programında çalışma ve Youthpass sertifikası almaya hak kazandı.

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ProgramcılarPrag’da
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