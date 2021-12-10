Program değerlendirildi

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Birim Müdürleri ve İlçe Özel İdare Müdürleri katıldı. Toplantıda, 2021 yatırım yılı faaliyetleri ve 2022 yılı yatırım programı uygulamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Bu arada ‘Temiz Toplum Temiz Çevre sloganıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Bu kapsamda Yozgat Merkez ve 13 İlçede toplam 558 Köyde 18 Araç 48 Personel ile Evsel ve Katı atık toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.