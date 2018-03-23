PRODES devam ediyor

Yurtlu, Dernekler Dairesi Başkanlığınca belirlenen konularda hazırlanan projelerin, yine bakanlıkça oluşturulan bağımsız denetçiler tarafından değerlendirilerek kabul gören projelere mali destek sağlandığını bildirdi. Sarıkaya ilçesinde faaliyet gösteren 43 derneğin yöneticilerine PRODES ve diğer mevzuat konusunda bilgi veren Yurtlu, geçen yıl 5 derneğin proje karşılığında mali destek aldığını belirtti. Yurtlu, Proje Destek Sistemi kapsamında yapılan mali destekler için 2018 yılı proje başvurularının devam ettiğini, derneklere proje hazırlamaları konusunda çağrısında bulundu. Yurtlu, ‘’Dernekler, tüzüklerindeki amaçları doğrultusunda, bakanlıkça belirlenen konularda proje hazırlayarak, Valiliğe PRODES üzerinden online olarak sunacak. İl Dernekler Müdürlüğü olarak, genel incelemenin ardından bakanlığa yine PRODES üzerinden sunarak, bağımsız denetçilerin değerlendirmeleri sonunda projelere uygun görülmesi halinde mali destek sağlanacaktır. Dernekler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere sosyal, kültürel, aile, tarih, eğitim, demokrasi, insan hakları ve karar mekanizmalarına katılım konularındaki projelerini yıl içerisinde PRODES üzerinde sunabileceklerdir’’ dedi.