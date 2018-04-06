Polislere erken kutlama

İl Genel Meclisi, Halil Şahbaz başkanlığında toplanarak, gündemde yer alan maddeleri görüşerek karara bağladı Toplantının gündem dışı dilek ve temenniler bölümünde ise Meclis Başkanı Halil Şahbaz, mecliste görev yapan meclis üyesi, emekli polis Osman Biçer ve Dursun Tuncer’e çiçek takdiminde bulundu. Halil Şahbaz, “Bilindiği gibi 10 Nisan polis haftası olarak kutlanmaktadır. Meclisimiz ise ayda bir kere toplandığı için, şimdiden bu iki üyemizin haftasını kutluyoruz” dedi.