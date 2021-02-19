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Polis olmak isteyene destek

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü, il genelinde başlattığı uygulamayla polislik sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.

19 Şubat 2021 Cuma 00:11
Polis olmak isteyene destek

Spor salonlarında fizik kondisyon olarak polislik sınavına hazırlanan gençlerle bir araya gelen şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri, çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Sorgun Şehit Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gençlerle bir araya gelen İlçe Emniyet Müdür Tamer Azem Arslan, ‘’İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün talimatları doğrultusunda, polislik sınavına hazırlanan gençlerimizle bir araya geliyoruz. Polis adaylarımıza sınava en iyi şekilde nasıl hazırlanacakları, mülakat ve spor aşamalarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatarak, sınav stresi ve kaygı düzeylerini minimum seviyeye indirerek, sınavda en iyi performansı göstermelerini istiyoruz" dedi. Uygulamadan memnun kaldıklarını aktaran adaylar, Arslan ve İl Emniyet Müdürü Esertürk'e teşekkür etti.

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