Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Polis haftası

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Haftası kapsamından Kaymakam Hayrettim Buğra Güzel’i makamında ziyaret etti.

07 Nisan 2022 Perşembe 00:08
Polis haftası

Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü İsrafil Ergün ve emniyet personelleri, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güzel, görevinde başarı gösteren emniyet personellerine başarı belgelerini takdim etti. Güzel, “Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis haftası vesilesiyle minnet ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Polis HaftasıYozgatGazeteHaberçarşambaNişan7 NisanGündemIlerigazetesiHayrettim Buğra Güzelİlçe Emniyet Müdürçekerek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKADEMi66 iLE DOĞRU HAZIRLANIYORLAR
AKADEMi66 iLE DOĞRU HAZIRLANIYORLAR
Ödemeler başladı
Ödemeler başladı
Koliler çoğalıyor
Koliler çoğalıyor
iftar daveti
iftar daveti
Beraber iftar
Beraber iftar
Bağımlılıkla mücadele
Bağımlılıkla mücadele
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim