Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü İsrafil Ergün ve emniyet personelleri, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güzel, görevinde başarı gösteren emniyet personellerine başarı belgelerini takdim etti. Güzel, “Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis haftası vesilesiyle minnet ve saygılarımı sunuyorum” dedi.