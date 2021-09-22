Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1385.61
ALTIN
492.62
DOLAR
8.6315
STERLİN
11.8027
EURO
10.1288

Polis eşlerinden ziyaret

Yozgat Polis Eşleri Derneği ziyaretlerine devam ediyor.

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:18
Polis eşlerinden ziyaret

Siyasi parti il yönetimlerini de ziyaret eden dernek yöneticileri, son olarak CHP Yozgat İl örgütünü ziyaret edip, İl Başkanı Abdullah Yaşar ile görüştüler. Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün eşi Özlem Esertürk, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettikleri CHP’de İl Başkanı Yaşar’a çalışmaları hakkında bilgi aktarıp, günün anısı olarak da Polis Armalı duvar saati hediye etti. CHP İl Başkanı Yaşar, ‘’Partimizi ziyaret eden Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı ve yönetimine, nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum’’ dedi. •Rabia Şahin•

Anahtar Kelimeler:
Polis Eşlerinden ZiyaretYozgatPolisEşleriDerneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
yol çalışmasına devam
yol çalışmasına devam
Unutulan taşlar
Unutulan taşlar
Yakınını kaybedene destek
Yakınını kaybedene destek
Çamlıbel’de görev değişimi
Çamlıbel’de görev değişimi
Aşılamada rengimiz Turuncu
Aşılamada rengimiz Turuncu
En az ihbar Yozgat’tan
En az ihbar Yozgat’tan
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim