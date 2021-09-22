Polis eşlerinden ziyaret

Siyasi parti il yönetimlerini de ziyaret eden dernek yöneticileri, son olarak CHP Yozgat İl örgütünü ziyaret edip, İl Başkanı Abdullah Yaşar ile görüştüler. Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün eşi Özlem Esertürk, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettikleri CHP’de İl Başkanı Yaşar’a çalışmaları hakkında bilgi aktarıp, günün anısı olarak da Polis Armalı duvar saati hediye etti. CHP İl Başkanı Yaşar, ‘’Partimizi ziyaret eden Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı ve yönetimine, nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum’’ dedi. •Rabia Şahin•