Polis adaylarına iftar

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde il yöneticilerinin de katılımı ile iftar programı yapıldı. İftara programında, Vali Çakır ile birlikte Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, bazı STK temsilcileri de katıldı. İftarda polis adayı öğrencilerle sohbet eden Vali Çakır, öğrencilerin izlenimlerini aldı.