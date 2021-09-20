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Platform Etkinliği

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Oğuz Kaan Güldoğan, 81 İl Müdürlüğünde faaliyet gösteren İnsan Kaynakları Platformlarında görev alan İş ve Meslek Danışmanları ile ‘Etkili Müzakereler Yürütmek’ konulu çevrim içi eğitimde bir araya geldi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:02
Platform Etkinliği

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların insan kaynaklarına yönelik oluşturulan Platformda, İŞKUR 'un sunduğu hizmet ve etkinliklerinin duyurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı. Yıldız, İŞKUR teşviklerinin tanıtılması, teşviklerin uygulanmasında karşılaşılan veya düzenlemede akla takılan genel konularda danışmanlık sağlanması, işbirliğini arttıracak her türlü kurumsal bilgi ve önerinin paylaşılması gibi konuların da etkinlikte değerlendirildiğini söyledi. Yıldız, ‘’İnsan Kaynakları Platformu İŞKUR - İşveren etkinliklerinin niteliğini arttırmak, bilgi akışını hızlandırmak adına işverenlerin İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile diyalog halinde olması istihdama sunulan katkıyı pekiştirecektir. Yozgat'ta faaliyet gösteren, İŞKUR'un hizmet ve imkânlarından geniş çaplı bir biçimde yararlanmak isteyen tüm firmalar Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirler’’ diye konuştu.

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