Platform Etkinliği

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, özel sektörde faaliyet gösteren firmaların insan kaynaklarına yönelik oluşturulan Platformda, İŞKUR 'un sunduğu hizmet ve etkinliklerinin duyurulmasının amaçlandığını söyledi. Yıldız, İŞKUR teşviklerinin tanıtılması, teşviklerin uygulanmasında karşılaşılan veya düzenlemede akla takılan genel konularda danışmanlık sağlanması, işbirliğini arttıracak her türlü kurumsal bilgi ve önerinin paylaşılması gibi konuların yer aldığına dikkat çekti. Yıldız, ‘’İnsan Kaynakları Platformu İŞKUR - İşveren etkinliklerinin niteliğini arttırmak, bilgi akışını hızlandırmak adına işverenlerin İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile diyalog halinde olması istihdama sunulan katkıyı pekiştirecektir. Yozgat'ta faaliyet gösteren, İŞKUR'un hizmet ve imkânlarından geniş çaplı bir biçimde yararlanmak isteyen tüm firmalar Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirler’’ dedi.