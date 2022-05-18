Plaketi abisi aldı

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından Dünya Veteriner Hekimleri Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte Tarım ve Orman Bakanı Profesör Dr. Vahit Kirişci Volkan Lale’nin vefa plaketini abisi İbrahim Lale’ye taktim etti. Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, TURCOVAC aşısının mucidi Veteriner Hekim Viroloğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç birer konuşma yaptı. Dünya Veteriner Hekimleri Günü’nü bu yıl buruk bir şekilde kutladıklarını dile getiren TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, “Derin bir üzüntü içerisindeyiz. 25 Nisan’da Yozgat’ın Sorgun ilçesi mezbahasında halkın gıda güvenliği dolayısıyla sağlığını korumak için görevi başında katledilen, Yozgat Veteriner Hekimleri Odası’nın önceki başkanı TVHB Vakfı’nın Yozgat İl Sorumlusu ve meslek şehidimiz Volkan Lale’yi bir kez daha anıyor, kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bir an önce adaletin tecellisi ile suçlu ya da suçluların hak ettikleri cezaları almalarını bekliyoruz” dedi.

Veteriner hekimliğin zor icra edilen bir meslek olduğunu savunan Eroğlu, “Bildiğiniz gibi, gecesi gündüzü olmayan, mesaisi ve tatili farklı bir meslek. Yağmurda, karda çamurda hizmetin olduğu bir meslek. Hizmetimiz canlıya ve hayata dönük. 2022 yılının teması da bunları ifade etmektedir. Sahada tedavi ve aşılama sırasında kliniğine gelen hastasına müdahale sırasında, Yozgat’ta olduğu gibi mezbaha görevleri ve gıda denetimlerinde ağza alınmayacak sözler ve saldırılar, ağır darp olayları her gün rastlanan olaylar halinde devam ediyor. Sağlıkta şiddete dahil edilme ya da başka ağır cezai tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir” diye konuştu.

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından görev şehidi Volkan Lale’nin abisi İbrahim Lale’ye vefa plaketi takdim etti. Ardından Kirişci, daha sonra TURCOVAC aşısının kaşifi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye üzerinde şair Mehmet Akif Ersoy’un ve Özdarendeli’nin figürünün bulunduğu sembolik bir tablo hediye etti. Bakan Kirişci, tabloyu Özdarendeli’ye tabloyu takdim ederken “Bir anket yapsak, bu aşının kaşifinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi bilir acaba? Bu benim canımı yakıyor” diye sitem etti.

Etkinlik, Özdarendeli’nin sunumu ve basın ve hizmet ödüllerinin takdimi ile devam etti.

Haber Merkezi

