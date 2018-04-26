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PKK'lı yakalandı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, PKK terör örgütü üyesi ve örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarda, eğitim ve lojistik faaliyetlerinden sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen Kenan Gülalan (29) isimli şahsı, kıskıvrak yakaladı.

PKK'lı yakalandı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, PKK terör örgütü üyesi ve örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarda, eğitim ve lojistik faaliyetlerinden sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen Kenan Gülalan (29) isimli şahsı, kıskıvrak yakaladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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PKK'lı yakalandı

Yapılan istihbarat ve takip sonucunda yakalanan terör örgütü mensubunun, Irak'ın kuzeyindeki kamplarda eğitim ve lojistik faaliyetlerinden sözde üst düzey sorumlusu olduğu öne sürüldü. PKK terör örgütü üyesi, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Kenan Gülalan'ın Boğazlıyan ilçesine geldiğini tespit eden istihbarat birimleri, örgüt mensubunu takibe aldı. Boğazlıyan kırsalında operasyon düzenleyen polis, PKK'lı Kenan Gülalan'ı yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından, Boğazlıyan adliyesine sevk edildi.

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