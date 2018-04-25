Pizza Peyniri Yozgat’tan

2012 yılında Slovakye’nın iki farklı ilinde fabrika kuran ve bu fabrikalarda süt ve süt ürünlerini işleyerek dünyaya açılan Yozgatlı girişimci Satılmış Koç, Avrupa’daki başarısını Yozgat’a taşıma kararı aldı. Yozgat Valiliğinin yurt dışına gerçekleştirmiş olduğu iş adamları ziyaretinde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın bizzat Yozgat’ta davet ettiği Satılmış Koç, Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde fabrika kurmak için çalışmalara başladı. Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk ile yerleşke içerisinde uygun parsel bakan Koç, Yozgat’a yatırım yapma konusunda hiçbir tereddüt yaşamadıklarını söyledi. Koç, “Geçtiğimiz sene içerinde Avrupa’ya memleketimizden misafirler geldi. Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç ile Avrupa’da bir araya geldik ve bizleri Yozgat’a davet etti. Bu davet bizim için çok önemliydi. Çünkü bizlerinde kimliklerinde Yozgat yazıyor. Kendi memleketimizde ne yapabiliriz diye oturduk, araştırmalarda bulunduk. Hâlihazırda iki fabrikamız var. Bunlarda ayran ve pizza peyniri de olarak bilinen mozzarella peyniri üretimi yapıyoruz. Araştırmamızın sonunda gördük ki Türkiye’de mozzarella peyniri üretimi yok. Ülkemizde üretilen pizzalar ya dışardan satın alınan mozzarella peyniri ile yapılıyor ya da mozzarella peyniri yerine başka peynirlerle yapılarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. Avrupa’dan edindiğimiz tecrübemiz ile kendi memleketimizde mozzarella peyniri üretimi yapmaya karar verdik. Anadolu’nun bereketli otlaklarında otlayan hayvanların sütünden yapacağımız mozzarella peynirini Dünya’ya satacağız. İnanıyoruz ki Anadolu’nun bin bir çeşit farklı bitkinin aroması mozzarella peynirini daha bir vazgeçilmez yapacak” dedi.

Satılmış Koç, “5 bin metre kare alan üzerine kuracağımız fabrikamızda ilk etapta fabrika içerisinde 10 kişiye, süt toplama ve yan dallarında yine bir 10 kişiye daha istihdam sağlamış olacağız. Zamanla fabrika içerisinde ki çalışan sayımız 30’a yükselecektir. Pazarımız Avrupa. Anadolu’nun bu güzel şehrinde üretmiş olduğumuz mozzarella peynirini Avrupa’nın bir numaralı peyniri yapacağız. Sonrasında ise Yozgat’ta ürettiğimiz peyniri dünyanın her yerine ulaştıracağız. Bu üretimi yaparken de son teknoloji yerli makineleri kullanacağız. Tam anlamıyla yerli bir pizza peyniri üretimi gerçekleştireceğiz. Hiçbir sorun ile karşılaşmazsak üretimimize yılsonu itibariyle başlamış olacağız’’ diye konuştu.

Yozgat Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk, “Slovenya’da süt ve süt ürünleri üretiminde kendini kanıtlamış ve Dünya’ya tanıtmış bir firmanın ilimize gelecek olması memnuniyet verici. Sayın Satılmış Koç ile geçen sene Avrupa’da bir araya geldik. Sayın Valimizin davetini kırmayarak buraya geldiler ve OSB’nin avantaj ve fırsatlarını anlattık. Gerekli şartları görüşüp uygun bir arsa kendilerine gösterdik. Kendilerinden olumlu dönüşünün ardından arsa tahsisi işlemlerini başlattık. Valiliğimizin öncülüğünde başlatılan İşadamları Zirvesi ve yurt dışında yaşayan iş adamları ziyaretlerinin meyvelerini çok şükür topallamaya başladık. İş Adamları Zirvesi ve yurt dışında yaşayan iş adamlarına gerçekleştirilen ziyaretler sonrası 4 hemşerimizden daha önce söz almıştık. Şimdi Sayın Koç’un da gelme kararı almasıyla birlikte istihdamımız yatırımlar tamamlanması durumunda İşadamları Zirvesi ve yurt dışında yaşayan iş adamlarına gerçekleştirilen ziyaretler öncesine göre yüzde 95 oranında artmış olacak” ifadelerini kullandı.