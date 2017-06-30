Piyasaya hakim oldu

Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda çalışanlar ile bir araya gelen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker sektöründeki denetimsizlik nedeniyle oluşan boşluğu mısır şurubu üreticilerinin doldurduğunu söyledi.

Tıp otoriteleri tarafından zararları tartışılan ve birçok sağlık otoritesi tarafından kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunulan mısır şurubunun, şeker sektöründeki denetimsizlikten faydalanılarak, birçok gıda maddesinde kullanıldığına dikkat çeken Hüseyin Akay, “Bilindiği üzere, tatlandırıcı ve mısırdan şeker üretenlerin yılın her dönemi şeker üretme imkanları nedeniyle piyasadaki denetimsizliği ve boşluğu maalesef kötü bir şekilde kullanıyorlar. Ancak pancardan şeker üretenler ise yılın belli aylarında üretim yapmaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı bizim ürettiğimiz şeker satılmıyor” dedi.

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta da çok sayıda çiftçi pancar ekimi gerçekleştiriyor. Başkan Hüseyin Akay, 380 bin ton şeker üretimi gerçekleştirdiklerini ancak depolarda mevcutta 118 bin ton a, b ve c şekeri ile birlikte toplamda 140 bin ton şekerin beklediğini aktardı.

Başkan Hüseyin Akay, “Biz stoklarımızdaki şekeri satmak istiyoruz ancak, piyasada denetim olmadığı ve mısır şurubu ucuz olduğu için müşteri onu tercih ediyor. Bu işin nereye gideceği de belli değildir” uyarısı yaptı.

PROBLEM VAR

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şekere 2 yıl önce 5 Temmuz’da zam yapıldığını ve ikinci zammın da yine ancak 2 yıl sonra 28 Haziran’da geldiğini hatırlattı.

Hüseyin Akay, “Yüzde 4.1 oranında zam yapıldı. Çünkü Şeker piyasasında bir problem var ve bu problem yönetilemiyor. Bu sorunun düzeltilmesi konusunda gereken adımlar atılmıyor. Şeker piyasasını düzenleyip denetleyen Şeker Kurulu’da 10 aydan beri çalışmıyor” şeklinde konuştu.

FABRİKALAR KAPANIR

Hüseyin Akay, Ekim ayında Avrupa’da şeker kotasının kaldırılacağını ve pancar üretimi ile birlikte şeker ticaretinin serbest hale geleceğini belirtti. Şeker ticaretinin serbest hale gelmesiyle birlikte, şeker kotalarının hazırlıksız bir şekilde kalkmasının Türkiye’de şeker sektörünün çökmesine sebebiyet vereceğini iddia eden Hüseyin Akay, “Bu durumda aynı zamanda şeker fabrikaları kapanır. Kotayı tamamen kaldırdığımız zaman sisteme fayda sağlamaz sistemi iflas ettirir. O nedenle bu konuları iyi değerlendirmemiz ve çalışan, çiftçi ve yönetim hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

