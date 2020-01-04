Pınarcıoğlu’na Konseyde görev

Güvenlik soruşturması tamamlanmasının ardından Pınarcıoğlu’nun ataması da onaylandı. Türk Dünyası Konseyi Genel Başkanı Dr. Osman Büyükkaya tarafından kabul gören, yönetim kurulu tarafından onaylanmasıyla Kaan Pınarcıoğlu başdanışman oldu. Türk Dünyası Konseyi kuruluş amacının, idealimizdeki neslin oluşabilmesinde en önemli unsurun sağlık ve eğitim ile birlikte bilgilendirme olduğuna dikkat çekildi. İnsanlarımızı imani – manevi yönden eğitmek, onları her türlü ilmi ve bilimsel bilgilerle donanımlı hale getirmek olduğuna vurgu yapıldı. Milli ve manevi değerlerimizi yıkıcı ve bozucu akımlara karşı, Türk Ahlâk ve geleneklerini, Türk dilini ve sanatını müdafaa emek olacağı kaydedildi.

