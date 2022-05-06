Pilav günü düzenlendi

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nazif Bayhan, İlçe Müftü Vekili Sinan Şen, Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Fahri Günlü, Köy Muhtarı İsa Avcı ve Kumkuyu köyü halkı katıldı.
Program öncesi köy girişinde bulunan çamlık alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimi ardından geleneksel hale getirilen Kelime-i Tevhid ve Pilav Günü etkinliği gerçekleştirildi.
Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nazif Bayhan, İlçe Müftü Vekili Sinan Şen, Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Fahri Günlü, Köy Muhtarı İsa Avcı ve Kumkuyu köyü halkı katıldı.