Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Pide yüz güldürdü

Yozgat’ta ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofralarının olmazsa olmazı pidenin fiyatı belli oldu.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:40
Pide yüz güldürdü

Kentte 200 gram sade pide 2 lira 75 kuruştan, yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satışa sunulacak. Ramazan ayında rutin yoğunluklarından daha fazla mesai yapan ve iftar sofralarının gözdesi olan pide için fırıncı esnafı da hazırlıklara başladı. Ramazan ayına hazır olduklarını söyleyen fırıncı Hakan Sönmez, “Ramazan ayına sayılı günler kaldı, hazırlıklarımızı yaptık. Unumuzu, susamımızı hazırladık ve pide satışlarımıza başlayacağız. İnşallah Ramazan ayını bereketli bir şekilde geçiririz. Tekli sade pidemizin fiyatı 2 lira 75 kuruş, yumurtalı susamlı pidemiz ise 5 liradan satışa sunulacak. Biz de halkımıza hizmet etmeye başlayacağız” dedi.
Fırıncı Ramazan Sarıaslan ise, “Ramazan ayına hazırlık olarak yumurtamızı, susamımızı, unumuzu hazırladık. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sipariş üzerine yumurtalı ve susamlı pide yapıyoruz. Boş pide 2 lira 50 kuruş, yumurtalı susamlı pide ise 5 lira. Hazırlıklarımız tamam” şeklinde konuştu. •İHA•

Anahtar Kelimeler:
Pide Yüz GüldürdüYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerMartçarşambaRamazan AyıRamazanSofraIftarDinMüslümanİslam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektörlerden ziyaret
Rektörlerden ziyaret
Genç uzmanlarla söyleşi
Genç uzmanlarla söyleşi
Mahremiyet eğitimi
Mahremiyet eğitimi
Eğitim ziyareti
Eğitim ziyareti
Kütüphaneler kültür evleridir
Kütüphaneler kültür evleridir
Coşkulu kutlama
Coşkulu kutlama
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim