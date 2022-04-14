Personelle bir araya geldi

Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney ve Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen’inde hazır bulunduğu toplantıda, Üniversite Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tolga Hayıt, UZEM bünyesinde gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleri, istatistik veriler, yazılım ve Ar-Ge çalışmalarına ilişkin bir sunum yaptı.

Toplantıda bir konuşma yapan Karadağ, pandemi sürecinin olmazsa olmazı haline gelen uzaktan eğitimle beraber eğitimde de ilklerin yaşandığını söyledi. Pandemi süreciyle birlikte okulların tatil edilmesi ve derslerin uzaktan öğretim modeliyle verilmesi kararının alınmasının ardından harekete geçtiklerini belirten Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi, Covid-19 salgını sonrası kendi bilgi işlem altyapısı ile kurduğu uzaktan eğitim sistemi ile örgün eğitimdeki yüksek kalite standardını internet ortamına taşıyıp gerekli yapılanmayı sağlayarak yeni sisteme adapte oldu. Genç, dinamik, ne yaptığını bilen ve alanında tecrübeli arkadaşlarımız tarafından bir sistem kuruldu. Bu sistemin adı BOYSİS’ti. BOYSİS yönetim sistemimiz ve buna birleşik olarak mobil sistemimiz alanında büyük bir çığır açtı. Çünkü Türkiye’de kendi yönetim sistemini kurmuş, buna bütünleşik mobil uygulama oluşturmuş sayısı çok az üniversitemiz vardı. Bu alanda önemli bir başarı hikâyesi yazdık. Bugün de burada uzaktan eğitim süreçlerinin başarı ile yürütülmesinde büyük katkıları olan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yücel Güney başta olmak üzere Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz personelimiz ile bir araya geldik. Tüm çalışma arkadaşlarıma göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Toplantı sonrası Karadağ, üstün gayret ve başarılarından dolayı Üniversite Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi personeline Teşekkür Belgelerini takdim etti.