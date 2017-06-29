Personelle bayramlaştı

Bayramı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte yoğun bir tempoda çeşitli ziyaretlerle geçiren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, dün iş başı yapan personeliyle de bayramlaştı.

Valilik makamında gerçekleşen bayramlaşma töreninde Vali Yurtnaç, tüm personeli tek tek makamına kabul ederek, personelinin bayramını kutladı.

Vali Yurtnaç, ilgili tüm kurumların bayram boyunca nöbetçi personeliyle görev başında olduğunu ve Yozgatlının huzur ve sükun içerisinde bir bayram geçirmesi için büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını aktararak bir kez daha tüm kamu personeli ve Yozgatlı vatandaşların bayramlarını kutladığını ifade etti.