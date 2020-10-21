Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1218
ALTIN
484.166
DOLAR
7.8316
STERLİN
10.2518
EURO
9.2866

Personel toplantısı

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde görev yapan personel ile toplantı yapıldı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:50
Personel toplantısı

Çocuk Hizmetleri Birimi’nin koruma ve bakım altında bulunan çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı. Aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet veren Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde görev yapan personele, bilgilendirmelerde bulunuldu. Çocuğun yaşamını normal bir şekilde sürdürebilecek şekilde rehabilite olması, toplumla bütünleşmesi için yapılan çalışmalar, Rehabilitasyon hizmetindeki idareye düşen görevler, Çocukları olumsuz davranışlara sevk eden nedenler, Kuruluşların koşulları ve çocuklara yönelik hazırlanan uygulama planlarını gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
Personel Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soruna çözüm aranıyor
Soruna çözüm aranıyor
TOHUMLAR DEPOLANDI
TOHUMLAR DEPOLANDI
Başkan Temizlik yaptı
Başkan Temizlik yaptı
Eğitim çalışması
Eğitim çalışması
Yozgat’ın Kültürel konuğu
Yozgat’ın Kültürel konuğu
Çevre düzenlemesi
Çevre düzenlemesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim