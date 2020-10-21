Personel toplantısı

Çocuk Hizmetleri Birimi’nin koruma ve bakım altında bulunan çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı. Aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet veren Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde görev yapan personele, bilgilendirmelerde bulunuldu. Çocuğun yaşamını normal bir şekilde sürdürebilecek şekilde rehabilite olması, toplumla bütünleşmesi için yapılan çalışmalar, Rehabilitasyon hizmetindeki idareye düşen görevler, Çocukları olumsuz davranışlara sevk eden nedenler, Kuruluşların koşulları ve çocuklara yönelik hazırlanan uygulama planlarını gözden geçirildi.