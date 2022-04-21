Personel sayısı artacak

Covit19 salgınından etkilenen Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere yönelik olarak, KOSGEB İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan istihdam odaklı MKİ Hızlı Destek Programında, işletmelerce programa başvuru aşamasında taahhüt edilen yeni personel sayısı arttırılabilecek. MKİ Hızlı Destek Programına, işletme başvurusunda limitlerin altında taahhüt edilen yeni personel sayısını arttırmak ve şartlara uygun daha fazla personelin istihdamı için ödeme talep etmek isteyen işletmelerle ilgili düzenleme yapıldı. İşletmelerimiz, www.kosgeb.gov.tr adresinden temin edebilecekleri dilekçe örneğini doldurup bağlı oldukları ilgili Müdürlüğe göndererek yeni personel istihdamı taahhütlerini üst limitlerle sınırlı olmak üzere arttırabileceklerini belirten Işık, program kapsamında ‘mikro’ ölçekli işletmeler toplamda azami 2 yeni personel, ‘küçük’ ölçekli işletmeler de toplamda azami 5 yeni personel istihdam edebileceklerini ifade etti. Daha önce söz konusu programdan üst limitler kadar faydalanan işletmeler, bu artıştan yararlanamayacaklarının altını çizen Işık, “İşletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış 2 veya 4 yıllık üniversite mezunu veya mesleki ve teknik lise mezunu personelleri MKİ Hızlı Destek Programı kapsamında istihdam edebileceklerdir. Programa başvuru yapan işletmelerimiz, program kapsamında şartlara uygun personeli 2022 Nisan sonuna kadar istihdam edilebilecek ve 25 Mayıs 2022’ye kadar ödeme talebinde bulunabileceklerdir. MKİ, konu hakkında ayrıntılı bilgileri KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alabileceklerdir” dedi.