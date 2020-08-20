Pazarı esnafını gezdiler

İlçede bulunan konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/solan ve elektronik oyun yerleri, şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler ve taksi duraklarında denetimler yapıldı. Tedbirlere uyumluluk kontrol edildi, vatandaşlar ve esnafa kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.