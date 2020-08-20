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Pazarı esnafını gezdiler

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Hüseyin Kaplan, Belediye Başkanı Eyüp Çakır ile birlikte Covid-19 ile mücadele kapsamında 81 İlde eş zamanlı olarak ‘Sağlık için hepimiz için’ mottosuyla, kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kuralların, alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrollerinin yapıldığı denetimlere katıldı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:20
Pazarı esnafını gezdiler

İlçede bulunan konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/solan ve elektronik oyun yerleri, şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler ve taksi duraklarında denetimler yapıldı. Tedbirlere uyumluluk kontrol edildi, vatandaşlar ve esnafa kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

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