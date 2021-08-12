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Pazarda maske dağıtımı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri, semt pazarında esnafa ve alış veriş yapan vatandaşlara maske dağıtıp, tedbirlere uyulması konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

12 Ağustos 2021 Perşembe 00:33
Pazarda maske dağıtımı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe semt pazarında zabıta ekiplerince maske dağıtıldığını ve maske takmayan vatandaşların, maske takmaları konusunda çeşitli uyarılarda bulunulduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçede kurulan pazaryerinde alış verişe gelen vatandaşlara ve esnaflara, korona virüse karşı alınan tedbirlere uyulması gerektiğini ve maske takmaları konusunda çeşitli uyarılarda bulunuldu. Maske dağıtan ekiplerimiz, hijyen ve sosyal mesafe konusunda da esnaf ve vatandaşlarımızın dikkat etmeleri konusunda çeşitli bilgilendirmeler yaptı. Yerköy Belediyesi olarak gerek dezenfektan çalışmaları olsun gerekse alınan tedbirler konusunda elimizden gelen tüm caba ve gayreti gösteriyoruz.  İnşallah tez zamanda korona hastalığını bitirip normal hayata döneriz. Bu yüzden esnaf ve vatandaşlarımızın maske takmaları, hijyenlerine dikkat ederek, sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında destek bekliyoruz” dedi. (Ferhat Kayhan)

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Pazarda Maske Dağıtımı
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