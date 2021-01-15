Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1547
ALTIN
437.220
DOLAR
7.3625
STERLİN
10.0828
EURO
8.9497

Pazarda Covit-19 denetimi

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, ilçede kurulan haftalık pazarda denetimlerde bulunup, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek, covit-19 nedeniyle alınan önlemlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

15 Ocak 2021 Cuma 00:40
Pazarda Covit-19 denetimi

Kaymakam Günlü, Covid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için rutin olarak gerçekleştirdiği denetimler kapsamında pazar yerinde denetimlerde bulundu. Kaymakam Günlü, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nazif Bayhan ile birlikte pazar yerinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri inceleyerek, pazar esnafına dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Kaymakam Günlü, vatandaşlara halk sağlığını korumak adına belirlenen önlemlere azami ölçüde hassasiyet göstermeleri gerektiğini, maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Pazarda Covit-19 Denetimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PANCAR DA VERiM ARTTI
PANCAR DA VERiM ARTTI
HAFTASONU KARLI
HAFTASONU KARLI
DESTEK MiKTARI ARTIRILDI
DESTEK MiKTARI ARTIRILDI
Duykon’da yeni dönem
Duykon’da yeni dönem
Sorunların çözümü için projeler devrede
Sorunların çözümü için projeler devrede
Enerji Verimliliği masaya yatırıldı
Enerji Verimliliği masaya yatırıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim