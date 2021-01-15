Pazarda Covit-19 denetimi

Kaymakam Günlü, Covid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için rutin olarak gerçekleştirdiği denetimler kapsamında pazar yerinde denetimlerde bulundu. Kaymakam Günlü, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nazif Bayhan ile birlikte pazar yerinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri inceleyerek, pazar esnafına dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Kaymakam Günlü, vatandaşlara halk sağlığını korumak adına belirlenen önlemlere azami ölçüde hassasiyet göstermeleri gerektiğini, maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini söyledi.