Pazara düzenleme

Boğazlıyan Belediyesince ilçede 25 bin metrekare alana sahip İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Boğazlıyan Hayvan Pazarı'nın 14 bin metrekarelik bölümünün üzerinin çelik konstrüksiyon çatıyla kapatılma çalışmaları dışında yeni proje hazırlandı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yeni proje kapsamında başlatılan çalışmaları inceleyip, bilgi aldı. Başkan Coşar, ‘’Hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan ilçemizde, bölgenin modern hayvan alım satım merkezlerinden biri olan Hayvan Pazarımızda, vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmesi için içerisinde iki adet lokanta, abdesthane, mescit ve umumi tuvalet, olan modern bir sosyal tesisi ilçemize kazandırıyoruz’’ dedi.