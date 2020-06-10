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Pazar yeniden

Sorgun ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılmak üzere hazırlandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 23:59
Pazar yeniden

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan hayvan pazarının yeniden açılacağını bildirdi.
Ekinci, hayvan pazarının bugün açılacağını belirterek, pazar yerinde gerekli dezenfekte ve hijyen çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Pazara gelecek vatandaşlara uyarıda bulunan Ekinci, "Özellikle maske takılmasını ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini istiyoruz. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hayvan pazarımızın açılması üreticilerimiz yönünden önemli bir gelişmedir, hayırlı olsun" dedi. 

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Pazar Yeniden
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