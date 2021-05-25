Pazar alanı genişletildi

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, pazar esnafı ve vatandaşların talepleri üzerine Canlı Hayvan Pazarı sahasına 400 metrekarelik ek yapıldığını söyledi. Yapılan çalışmanın ardından ilk pazarın dün kurulduğunu bildiren Başkan Akın, ilçede kurulan canlı hayvan pazarının Yozgat’ın en eski pazarlarından birisi olduğunu kaydetti. İlçede Canlı Hayvan Pazarı’nın 1950 yılında kurulmaya başladığını kaydeden Başkan Akın, en eski ve kalıcı hayvan pazarlarından biri olan Kadışehri Canlı Hayvan Pazarı’nın AB standartlarına uygun olarak projelendirildiğini anlattı. Canlı Hayvan Pazarının 10 bin metrekarelik bir alanda kurulduğunu, buna 400 metrekarelik bir ilave yapılarak kullanım alanını 10 bin 400 metrekareye çıkardıklarını bildiren Akın, bölgedeki il ve ilçelerden besicilerin hayvanlarını satabilmek için Kadışehri ilçesine geldiklerini de sözlerine ekledi.