Pasta kesip, kutladılar

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde etkinlik düzenlendi. Merkezde barınan engelliler tarafından yapılan el emeği göz nuru el işi çalışmaları ile resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşleri ile birlikte katıldığı programda Polat ve Köse, engelliler tarafından yapılan çalışmaları inceledikten sonra sorunlarını dinlediler. Daha sonra Engelliler ile birlikte pasta kesimi yapılarak 3 Aralık engelliler günü kutlandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladığını söyledi. Engellilerin sadece bir gün değil yılın her gününde hatırlanması gerektiğine dikkat çeken Polat, engelli vatandaşların refahı için her zaman çalıştıklarını sözlerine ekledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise her bireyin birer engelli adayı olduğunu bu nedenle de sağlıklı insanların bir gün engelli olabileceklerini unutmamaları gerektiğini belirtti. Tüm engellilerin günün kutlayan Köse, her zaman engellilere kapılarının açık olduğunu ifade etti. •İhsan Çelikkaya•