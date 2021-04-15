Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1409
ALTIN
451.064
DOLAR
8.0955
STERLİN
11.1383
EURO
9.6942

Pasaportlar dijital ortamda

HAYVAN besicilerinin tarım müdürlüklerine şahsen başvuru yapmadan doğrulanabilir hayvan pasaportunu dijital ortamdan alabilecekleri bildirildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:04
Pasaportlar dijital ortamda

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covit19 salgınına karşı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için 'tekpencere.tarbil.gov.tr'  adresi üzerinden gerçek ve tüzel kişilerin, kuruma şahsen başvuru yapmasına gerek olmadan doğrulanabilir hayvan pasaportunu dijital ortamdan alabilecekleri kaydedildi. Bu çerçevede hayvan pasaport ödemelerinin de sanal post üzerinden gerçekleşeceği bildirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğünün diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan bu sistemle, hayvan pasaportu başvurusu yapmak isteyen kişiler, TC kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek. Hayvan pasaportu Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında küpelenerek, kayıt altına alınan sığır cinsi hayvana ait ırk, cinsiyet, doğum tarihi, hareket bilgileri, hayvan sahibi bilgileri ve aşı bilgilerini içeren il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenen hayvan kimlik belgesi olduğu hatırlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Pasaportlar Dijital Ortamda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PUHULAR EMiN ELLERDE
PUHULAR EMiN ELLERDE
Gençler eğlenirken öğreniyor
Gençler eğlenirken öğreniyor
Mesai Saatleri değişti
Mesai Saatleri değişti
Miniklerin duası
Miniklerin duası
Çevre Düzenlemesi
Çevre Düzenlemesi
Çalışmalar başladı
Çalışmalar başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim