Pasaportlar dijital ortamda

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covit19 salgınına karşı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için 'tekpencere.tarbil.gov.tr' adresi üzerinden gerçek ve tüzel kişilerin, kuruma şahsen başvuru yapmasına gerek olmadan doğrulanabilir hayvan pasaportunu dijital ortamdan alabilecekleri kaydedildi. Bu çerçevede hayvan pasaport ödemelerinin de sanal post üzerinden gerçekleşeceği bildirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğünün diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan bu sistemle, hayvan pasaportu başvurusu yapmak isteyen kişiler, TC kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek. Hayvan pasaportu Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında küpelenerek, kayıt altına alınan sığır cinsi hayvana ait ırk, cinsiyet, doğum tarihi, hareket bilgileri, hayvan sahibi bilgileri ve aşı bilgilerini içeren il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenen hayvan kimlik belgesi olduğu hatırlatıldı.