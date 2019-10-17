Parti içi eğitim

Parti Okulu İç Anadolu Koordinatörü Aydın Yaşar, beraberindeki parti eğitmenleri Taner Kırmızıgül, Vahit Çavdar, Doğan Yıldızhan da eğitime katıldı. Eğitime, Çayıralan, Şefaatli, Yozgat Merkez ilçeden partililer ile birlikte Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Selçuk, Kadın Kolları İl Başkanı Sibel Çelikbaş, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş, Çayıralan İlçe Başkanı Mutullah Üstün, Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş da katıldı. Eğitimin sonunda sosyal projeler hazırlanarak projelerin hayata geçirilmesi için eğitime katılanlar gruplara ayrılarak görevler verildi.