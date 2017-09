“Parlayan yıldız Yozgat”

İş adamları Zirvesi’nin ikinci bölümünde Avrupa’daki 80 işadamı memleketleri Yozgat’ta bir araya geldi. Yozgat adına farkındalık oluşturmak, kentin ekonomik ve sosyal fırsatlarını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen zirvenin fikir babası Vali Kemal Yurtnaç, işadamlarına seslendiği konuşmasında; “Yozgat orta vadenin parlayan yıldızı olacak” gerçeğini hatırlattı.

Yozgat Valiliği ile ORAN Kalkınma Ajansı tarafından ilki 5-6-7 Mayıs’ta Türkiye’deki Yozgatlı işadamları için düzenlenen ‘İşadamları Zirvesi’nin ikincisi 8-9-10 Eylül tarihlerinde Avusturya’nın farklı ülkelerinden gelen işadamları ile yapıldı. Yoğun katılımın olduğu zirvede, işadamlarına Yozgat’ın ekonomik ve sosyal alt yapı imkanları anlatıldı.

BÜYÜK BULUŞMA!

Sorgun İlçesi’nde başlayan işadamları zirvesi sabah kahvaltısının ardından toplantı ile devam etti.

Avrupa’nın farklı 4 ülkesinden 80 işadamının yanı sıra zirveye Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, MHP İl Başkanı Ethem Sedef, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Mayıs ayında yapılan işadamları zirvesi tanıtım toplantısının video gösterimi ile başlayan toplantıda açılış konuşmasını ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci yaptı.

2009 yılında bir devlet kurumu olarak kurulan ORAN Kalkınma Ajansı’nın çalışmalarından bahseden Kilci, katılımcı işadamlarına şehrin tarihi, doğal ve ekonomik imkanlarından bahsetti.

GNG Tanıtım Ajansı Başkanı Aydın Baran da, Yozgat’ın dünü ve bu gününe ilişkin anlamlı bir konuşma yaptı.

Konuşmasında kendisini dinleyen işadamlarına, Yozgat’tan bir zamanlar oğlunu evlendirmek, öküzüne ikinci bir eş almak için yeni umutlarla gurbete giden işadamlarının çocukları olduklarını hatırlatan Baran; “Lütfen yaşadığınız şehre dönün, oğlunuzu evlendirin” çağrısında bulundu.

ÜNİVERSİTENİN FIRSATLARINI ANLATTI

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ise konuşmasında genç bir üniversite olmasına rağmen 20 bin öğrenci nüfusuna sahip olan Bozok Üniversitesi’nin yatırım noktasında sağlayacağı imkanları anlattı.

Üniversiteye bağlı 11 fakülte arasında şehre nemli katkı sağlayan Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Turizm Fakültesi gibi önemli fakültelerin de bulunduğunu anımsatan Karacabey, ülkelerin geleceğinin sadece mali gelişmişlikle tesis edilmeyeceği gerçeğine vurgu yaptı.

“Yapılacak her türlü yatırıma bilgi desteği sağlayacak durumdayız” diyen Karacabey; “Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak her türlü yatırımın yanında olacak kapasiteye sahibiz. Veterinerlik Fakültemizle ilgili kuruluş aşamasında her türlü çalışma tamamlandı. 2018 yılında inşallah binamızın inşaatını tamamlayacağız, şimdiden pek çok öğretim görevlisini temin ettik. Bunun yanı sıra sağlık alanında da Tıp Fakültemize bağlı üç ilçede fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Karacabey, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Yozgat’ın yer altı zenginlikleri ve turizm potansiyeli bakımından zengin bir il olduğu gerçeğini de unutmayalım. Dünyanın merkezinde olan ancak şuana kadar çok fazla ilgilenilmeyen kendi şehrinize hoş geldiniz.”

YETER Kİ SİZ YATIRIM YAPIN!

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, Yozgat’ın potansiyelinin her geçene gün arttığına değinerek, “Biz Yozgatlı yöneticiler olarak ilimize yatırım yapmaya gelen tüm iş adamlarımıza elimizden gelen yardımı desteği yapmaya hazırız. Sizler yeter ki doğduğunuz topraklara yatırım yapmaya karar verin. Biz sizin her zaman emrinizde ve hizmetinizde olacağız. İlimizin kalkınmasında, gelişmesinde hak ettiği yere gelmesinde ne gerekiyorsa taşın altına elimizi koymaya hazırız. Bu toplantıyı organize ederek bizleri bir araya getiren herkese teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı sonuçlar vermesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

PARANIN RENGİNE BAKMAYACAĞIZ

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, yatırımcılara AK Parti hükümeti olarak paranın rengine ve siyasetine bakmayacaklarının sözünü verdi.

Yozgat’ı çivi çakmak isteyenin hizmetkarı olmaya talip olduğunu ifade eden Başer, 2018 yılından itibaren Yozgat’ın yatırımda aranan bir yer olacağını hatırlattı.

Havaalanı ve Hızlı Trenle Yozgat’ın farklı bir kulvara yol olacağını dile getiren Başer, konuşmasında kentin avantajlarından bahsetti.

ORTA VADEDE PARLAYAN YILDIZ OLACAK

ORAN Kalkınma Ajansı tanıtım filmi gösterimi ile devam eden toplantının ev sahipliğini yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da konuşmasında işadamlarına; “Bu toplantı Yozgatlı işadamları ile Yozgat’a ne yapabilirizin toplantısı değil, farkındalık oluşturmanın, köprü oluşturmanın toplantısıdır” hatırlatmasında bulundu.

Yurtnaç, Yozgat’ın devletin hayata geçirdiği alt yapı yatırımları ile yatırımda orta vadede parlayan yıldız olacağı söyledi.

İşadamları zirvesinin çıkış noktasının fuarlarda Yozgatlı işadamlarından aldığı olumlu enerji ve memleket hasreti olduğunu vurgulayan Vali Yurtnaç; “Katıldığımız toplantılarda işadamlarının heyecanını gördüm. Bu toplantıların oluşmasında onların desteği ve talebi önemli bir yere sahiptir. Mesele toplantı yapmak değil sonuç almaktır. Bir önceki toplantımızdan 5 firma şuan yatırım yapmak için çalışmalar başladılar. Bu bir memleketine sahip çıkma toplantısıdır. Para toplayalım, fabrikalar kuralım toplantısı değildir” diye konuştu.

Yurtnaç, Yozgat’ı Türkiye’nin Davos’u yapmak gibi bir hayalinin olduğunu belirterek, şehrin fırsatları hakkında bilgiler aktardı.

Konuşmaların ardından Oran Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ve TKDK Yozgat Koordinatörü Selim Türker iş adamlarına kurumları tarafından yatırımcılara sağlanan kolaylıklar ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Toplantının ardından Yozgat Merkeze gelen yurt dışında yaşayan Yozgatlı iş adamları, Çamlık Galata Otel’de desti kırıp Yozgat için vaatte bulunup Çamlık Milli Parkta doğa yürüyüşü yaptı. Daha sonra tekrar Sorgun Termal Otele geçilip akşam yemeği yenildikten sonra yurt dışında yaşayan iş adamları söz alarak kendilerini tanıtıp yaptıkları işler hakkında bilgiler verdi.

Son olarak Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata katılımcılara seminer verdi.