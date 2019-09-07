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PARKLAR TEMiZLENDİ

YOZGAT Belediyesi Temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimi elemanları tarafından temizlik çalışmasının yanında, çiçeklere, ağaçlara, çimlere bakım yapıldı.

PARKLAR TEMiZLENDİ

YOZGAT Belediyesi Temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimi elemanları tarafından temizlik çalışmasının yanında, çiçeklere, ağaçlara, çimlere bakım yapıldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
PARKLAR TEMiZLENDİ

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, günlük rutin temizlik çalışmalarının yanında, ‘Daha temiz bir Yozgat için’ sloganı ile park ve bahçelerde önce temizlik çalışması yaptı, ardından da parkları yıkayarak, temizleyip, dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise, şehir merkezinde, yol, cadde kenarları, refüjler, park, bahçelerde bulunan çiçekleri ile ağaçların, çimlerin bakımlarını yaptı. Budanması gereken ağaçların budaması gerçekleştirildi. 

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