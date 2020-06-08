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Parklar doldu

Yozgat’ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan park ve bahçeler açılınca halkın adeta hücumuna uğradı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 01:28
Parklar doldu

YOZGAT'ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında girişlerin yasaklandığı park, mesire alanı, ören yeri gibi noktaların normalleşme sürecinde açılmasıyla vatandaşlar mesire alanlarına akın etti. Çamlık Milli Parkı ve Kent Ormanı'nı dolduran halk piknik yapıp güzel havanın tadını çıkardı. Piknik yapan vatandaşlardan Yasin Arslan, park ve mesire alanlarındaki yasakların kaldırılmasıyla ailesiyle birlikte Çamlık Milli Parkı'na piknik yapmaya geldiklerini söyledi. Ankara'dan gelen Serhan Orçan da şehirler arası kısıtlamanın kaldırılmasıyla Yozgat'a geldiklerini belirterek, "Dünyayı kavuran pandemide Ankara'da, Yozgat'a göre fazla kısıtlandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yasağı kaldırmasıyla birlikte eşim ve çocuklarımla kayınvalidemi ziyarete geldik. Şimdi de çamlıkta piknik yapıp güzel havayı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. 

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Parklar Doldu
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