Parka düzenleme

Yozgat Belediyesi, bölgede yaşanılan ulaşım sorununu çözmeye yönelik yaptığı çalışma ile yeni Valilik Binasının önünden geçen yolda genişletme çalışması yaptı, arka kısmından geçen yolda ise düzenleme yaparak, ulaşıma açtı. Aynı yolun devamında bulunan Yozgat Şehir Hastanesi’ne gidiş-gelişi daha da rahatlatıp, Valilik ve Kent Park bölgesindeki trafiğe karışmadan ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla Yimpaş AVM yanından yeni bir yol yapılmasına yönelik çalışmalara hız verildi. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, bölgede yol ve çevre düzenlemesi konusunda çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını söyledi. Karslıoğlu, ‘’Valilik ve diğer kurumların taşınmasıyla birlikte, vatandaşların yoğunluğu da bu bölgede arttı. Valilik hizmet binası arka kısmında yer alan Müzeyyen Çokdeğerli ve Dr. Sadık Ahmet parkı ile diğer parklarda düzenleme çalışması yapmayı düşünüyoruz. Teknik ekiplerimiz proje çalışması yaparak, buradaki parkları Valilik binası ile entegre edeceğiz. Valilikte işi olan, bir şekilde beklemek veya dinlenme ihtiyacı olan vatandaşlarımızın oturabileceği, çayını yudumlayıp, karnını doyurabileceği bir hale getirmeye yönelik çalışma yapacağız’’ dedi.