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Park halinde yandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

28 Nisan 2022 Perşembe 00:32
Park halinde yandı

Çay Mahallesi'nde İsmail Atık'a ait park halindeki 66 ABA 184 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda aracı saran alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. •aa•

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