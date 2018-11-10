Paraguay’a Yozgatlı Büyükelçi

Yerköy ilçesinden olan Ersoy, Paraguay'a atanan ilk Türk büyükelçi olarak tarihe geçti. Yapılan atama ile birlikte Türkiye'nin Latin Amerika açılımı nasıl sonuçlanacak sorusu da cevaplarını bulmaya başladı. Türkiye'nin Latin Amerika açılımı çerçevesinde Paraguay'a atanan ilk büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, "Paraguay ile halen ikili iş birliği mekanizmalarının hiçbiri tesis edilmiş değil. Bu da bana birçok ilki yapma şansı verecek. İşimin en zevkli tarafı bu olacak diye düşünüyorum" dedi.