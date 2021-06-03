PANDEMi DE ÇOCUK OLMAK

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Covid19 salgını konusunda farkındalık yaratmak, çocukların pandemi sürecinde alınan tedbirlere uyarak eğlenmek, oyunlar oynamak, bilgi edinmek gibi konularda alışkanlıklar edinmelerine yönelik hazırlanan ‘Pandemix’ projesi kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Sarıkaya İlçesinin Karayakup Beldesi ve Kadılı Köyündeki etkinliklere Kaymakam Selami Işık, Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan da katıldı. Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim kurumunda yapılan etkinlikte, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan ve Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl da hazır bulundu. Pandemix Projesi etkinliği Kadılı Köyünde de gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan pandemi süreci ile ilgili kamu spotları izletirildi. ‘Temassız Oyunlar Atölyesi’ içerisinde sosyal mesafeye uygun oyun ve ısınma hareketleri etkinliklere start verildi. Öğrencilerin maske takan çocuk resmi ve Kaligrafik ile maske, mesafe ve temizlik yazılarının yazılması içeriğini kapsayan ‘Özgün Sanatlar Atölyesi’, Pandemi şarkılarının ritimle öğrenildiği ‘Pandemide Ritmin Ruhu Atölyesi’; Maske, sosyal mesafe ve temizlik alışkanlıklarının deneylerde öğretilmeye çalışıldığı ‘Fen Atölyeleri’ etkinlikleri gerçekleştirildi. ‘Hacivat ve Karagöz pandemix tiyatrosu’ gösterisini izleyen öğrenciler, Kukla Fistan ve Hafize öğretmenden pandemi ile ilgili bilgiler aldı. Çocuklar öğretmenleri ve arkadaşları ile hem eğlendi, hem de öğrendi. Kaymakam Selami Işık, Kadılı Cumhuriyet İlköğretim okulu öğretmenler odasında hazırlanan proje hakkında bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebi doğrultusunda sinevizyon aracının köydeki çocukların faydalanması amacıyla hizmete sunan Yozgat Valiliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ulaşım noktasında destek sağlayan Sarıkaya Belediyesi ile Sarıkaya Birlik, Nefes Tur kooperatifine, sponsorlar Karataş Yapı ve Milli Birlik Beraberlik Federasyonuna, eğitim aşkıyla köy köy çocuklarımıza ulaşan gönüllü öğretmenlere teşekkür edildi. Seyfettin Sağlam