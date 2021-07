Pancar üreticisine sulama avansı

Kayseri Şeker fabrikaları, kurak geçen mevsim koşulları ve zorlu ekim şartlarında üretim yapmaya çalışan pancar üreticilerine 58 milyon 369 bin liralık Sulama Avansı ödemesine başladı. Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Tokat, Amasya ve Sivas illerinde pancar ekimi yapan çiftçilere, bugün itibariyle Sulama Avanslarını ödemeye başlandı. Kayseri Şeker’den yapılan açıklamada, yaşanan kuraklığa rağmen, tüm kampanya dönemi boyunca tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, çiftçisinin refah seviyesini arttırmak adına, üreticisine bu denli ayni ve nakdi avans desteği sağlayan yegâne kuruluş olma özelliğini devam ettirdiğine dikkat çekildi. Pandemi de dahil olmak üzere tarımsal ürünlerin üretiminde yaşanan her türlü zorluğa rağmen, üreticisinden aldığı güç ile sektörün adeta lokomotifi haline gelen Kayseri Şeker, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikaları’na bağlı hizmet veren 21 Bölgede ekim yapan 12 bin 180 üreticiye, 58 milyon 369 bin liralık Sulama Avansı ödeyerek, bu kampanya dönemi boyunca sözleşmeli pancar ekimi yapan 13 bin 878 çiftçiye, toplamda 424 milyon lira ayni ve nakdi avans ödeyen sektördeki tek kuruluş olduğunun altı çizildi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kuraklığın etken olduğu bu dönemde 58 milyon 369 bin liralık Sulama Avansı ile birlikte, üreticileri bir nebze olsun serinletebilmeyi amaçladıklarını belirterek, tarım arazilerinde kullanılan suyun akılcı ve ekonomik kullanmanın önemine vurgu yaptı. Su kaynaklarındaki azalmanın, tarımın geleceği açısından çok riskli olduğunun da altını çizen Akay, “Tarımın sürdürülebilir olabilmesi, su kaynaklarımızın ve tarım arazilerimizin korunması adına su kaynaklarının akılcı, verimli ve ekonomik kullanılması, buna ek olarak da üreticilerin azami şekilde desteklenmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu ilkeden hareketle, çabasından hiçbir ödün vermeyen Kayseri Şeker, üretimin her aşamasında, büyük bir cefa gösteren pancar üreticilerini, ekimden hasada kadar geçen tüm süre içerisinde desteklemekte ve bunu da ayni ve nakdi avanslar şekilde üreticisine yansıtmaktadır. Çiftçilerimizi bu kurak kampanya döneminde bir nebze olsun serinletebilmek adına ödemeye başladığımız 58 milyon 369 bin liralık Sulama Avanslarının, kendilerine hayırlı olmasını diliyor, çiftçilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.