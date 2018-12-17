Pancar tatlandı

Kampanya süresi içerisinde bir milyon 187 bin ton pancar işlendi. 168 bin 100 ton kristal şeker, 42 bin 375 ton melas, 220 bin 960 ton yaş küspe, 15 bin 189 balya küspe, 11 bin 333 ton peletli kuru küspe üretimi yapıldı. Günlük ortalama 14 bin 47 ton pancar işlemek suretiyle geçen yıl 14 bin 10 ton olan rekoru üzerine bir rekor daha ekledi. 2018-2019 kampanya dönemi içerisinde Boğazlıyan Şeker Fabrikasında stoklarda yığılma nedeniyle fabrikanın pancar alımına kapatılmaması yanında kısa süreli bile olsa duruşun olmamasının devreye sokulan sistemin etkili olduğu kaydedildi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Boğazlıyan Şeker Fabrikasının on ikinci kampanyasını hayırlısıyla bitirdik. Allah bereketli eylesin. Bu toplantı, çalışanlarımıza bir teşekkür amacıyla tertip edilmiştir. Elinize, yüreğinize sağlık... Gerçekten büyük gayret gösterdiniz. Emek verdiniz. Sahiplendiniz ve oldukça başarılı bir kampanyayı sonuçlandırmış olduk’’ dedi.