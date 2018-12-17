Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90529
ALTIN
213.794
DOLAR
5.3738
STERLİN
6.7603
EURO
6.0725

Pancar tatlandı

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikasında 17 Eylül tarihinde başlayan 2018-2019 yıllarını kapsayan 12’inci kampanya dönemi sona erdi.

Pancar tatlandı

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikasında 17 Eylül tarihinde başlayan 2018-2019 yıllarını kapsayan 12’inci kampanya dönemi sona erdi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
4 Okunma
Pancar tatlandı

Kampanya süresi içerisinde bir milyon 187 bin ton pancar işlendi. 168 bin 100 ton kristal şeker, 42 bin 375 ton melas, 220 bin 960 ton yaş küspe, 15 bin 189 balya küspe, 11 bin 333 ton peletli kuru küspe üretimi yapıldı. Günlük ortalama 14 bin 47 ton pancar işlemek suretiyle geçen yıl 14 bin 10 ton olan rekoru üzerine bir rekor daha ekledi. 2018-2019 kampanya dönemi içerisinde Boğazlıyan Şeker Fabrikasında stoklarda yığılma nedeniyle fabrikanın pancar alımına kapatılmaması yanında kısa süreli bile olsa duruşun olmamasının devreye sokulan sistemin etkili olduğu kaydedildi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Boğazlıyan Şeker Fabrikasının on ikinci kampanyasını hayırlısıyla bitirdik. Allah bereketli eylesin. Bu toplantı, çalışanlarımıza bir teşekkür amacıyla tertip edilmiştir. Elinize, yüreğinize sağlık... Gerçekten büyük gayret gösterdiniz. Emek verdiniz. Sahiplendiniz ve oldukça başarılı bir kampanyayı sonuçlandırmış olduk’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BESiCiYE 2.1 MiLYON
BESiCiYE 2.1 MiLYON
Hayvan sevgisi
Hayvan sevgisi
Kimse üşümesin
Kimse üşümesin
Böyükata Beyder'de konuştu
Böyükata Beyder'de konuştu
Gençler, sorunlarını anlattı
Gençler, sorunlarını anlattı
Huzurlu gün
Huzurlu gün

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim