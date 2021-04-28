PANCAR EKiMi BAŞLADI

TÜRKİYE’nin en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta yeni sezon ile ilgili ekimler başladı. Türkiye şeker raporuna göre 2020/21 üretim sezonunda şeker pancarı ekim alanının 320 bin hektar, üretimin 19 milyon ton ve şeker üretiminin de 2,75 milyon ton olması bekleniyor. TÜİK Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre ise, şeker pancarı üretiminin 2019 yılında 18 milyon ton olarak gerçekleştiği, 2020 yılında ise yüzde 16,3 artışla 21 milyon ton olarak gerçekleştiği kaydedildi. 2019 yılında Türkiye’de toplam 3,1 milyon dekar alana şekerpancarı ekildiğine vurgu yapılarak, en fazla ekimin Konya, Eskişehir ve Yozgat’ta yapıldığı açıklandı. Türkiye şeker pancarı ekim alanlarının 2019/20 üretim döneminde, bir önceki üretim dönemine göre yüzde 7,4 oranında arttığına dikkat çekildi. Şeker pancarı üretiminin, pancar ekim alanlarından, üreticiler veya temsilcileri ile şirketler, fabrikalar arasında sözleşme düzenlenmesi suretiyle kotalı olarak yapıldığına vurgu yapıldı. 2019/20 üretim döneminde şeker pancarı üretiminin 18,1 milyon ton olarak gerçekleşti, bir önceki üretim dönemine göre yüzde 3,5 oranında artışın üretim yapan çiftçi sayısındaki artışa bağlı olduğu bildirildi. 2019’da Türkiye şeker pancarı üretiminin yaklaşık yüzde 32,5’i Konya’da, yüzde 8,5’i Eskişehir’de, yüzde 7,6’sı ise Yozgat’ta gerçekleştirildi. 2019/20 pazarlama yılında dünyada 165,5 milyon ton şeker üretildi. 2019/20 döneminde, Covit19 pandemisi nedeniyle alınan karantina ve kısıtlama önlemlerinin şeker üretimi, tüketimi ve ticareti üzerindeki olumsuz etkileri görüldü, şeker piyasasının daralmasına sebep oldu. Türkiye’de şeker pancarı ekim alanı 2019/20 üretim döneminde bir önceki döneme göre yüzde 7,4 oranında, üretim ise yüzde 3,5 oranında artış gösterdi. 2020/21 üretim dönemi için şeker pancarı ekim alanlarında yüzde 2 artış öngörüldü. Yaklaşık 21 milyon ton olarak öngörülen üretim miktarında yaşanan kuraklık nedeniyle düşüş olabileceğine de dikkat çekildi. Üretimin, su kısıtı ve kuraklık etkilerinin öncelikli olarak yaşandığı Yozgat’ın da kapsayan Orta Anadolu İllerinde yoğunlaşması, üretimdeki düşüş riskini artırdığı hatırlatılarak, üretimdeki kuraklığa bağlı olası düşüşün miktarı dış ticaret dengesini etkileyeceği bildirildi. Hazırlanan raporda, ‘’2020/21 üretim sezonunda Orta Anadolu illeri başta olmak üzere şeker pancarı üretim alanlarında kuraklığın olası etkilerini asgariye indirecek, su kullanım verimliliğini arttıracak tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde bu tür kuraklıklar sık sık yaşanabilmektedir. Özellikle orta Anadolu’da şiddetli etkilerinin görülebileceği dikkate alınarak orta uzun vade de şeker pancarı üretim alanlarının, su kısıtının nispeten daha az olduğu kuzeydoğu bölgelere kaydırılması, üretim kotalarının da uzun dönemde bu yönde belirlenmesinin doğru olacağı düşünülmektedir’’ ifadelerine yer verildi.