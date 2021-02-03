Pancar bedeli ödemesi başlıyor

KAYSERİ, Yozgat Boğazlıyan, Tokat Turhal fabrikalarında işlenmek üzere sezon içerisinde alımı yapılan pancarın bedelinin ödenmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bünyesindeki 3 fabrika ile kendi tarihindeki tüm üretim rekorlarını kırarak büyük bir başarı elde eden Kayseri Şekerin, bu kapsamda çiftçisine rekor oranda pancar bedeli ödemeye hazırlandığını bildirdi. Akay, 3 fabrikasında, geçen yıla oranla yüzde 18.7’lik bir artışla, 528 bin 491 ton şeker üretiminin gerçekleştiğini, 3 Şubat 2021 tarihinde başlanılacak ödemelerin 5 Mart 2021tarihine kadar devam edeceğini söyledi. Akay, 846 milyon liralık pancar bedelleri ile Kayseri ve bölge ekonomisine çok önemli bir hareketlilik sağlayacağının altı çizdi. Akay, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında toplam 3 milyon 544 bin ton pancarın işlendiğini, geçen yıla oranla yüzde 18.7’lik artışla, 429 bin 550 tonu A ve 98 bin 941 tonu C şekeri olmak üzere toplam 528 bin 491 ton şeker üretilirken, buna ek olarak 126 bin 180 ton melas ve 27 bin 710 ton melaslı kuru küspe üretildiğini açıkladı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Toplamda 1 milyar 304 milyon liralık pancar bedellerinin 458 milyon liralık kısmını, 2020-2021 kampanya dönemi boyunca çiftçimize ayni ve nakdi avanslar şeklinde ödedik. Buna ek olarak, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında Taşıyıcılar Kooperatifleri ve pancar ekimi yapan çiftçilere 138 milyon 500 bin lira gibi önemli bir oranda pancar nakliye bedeli ödemişti’’ dedi. Akay, 3 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında ödenecek 846 milyon lira ile Kayseri Şeker’in kendi tarihinde bir rekora imza atacağını anlattı. Akay, geçen yıl ödenen 1 milyar 020 bin liralık pancar bedellerinin bu yıl yüzde 28’lik artışla 1 milyar 304 milyon liraya ulaştığını, çiftçinin kesesine daha fazla gelir olarak yansıyacağının altını çizdi. Geçtiğimiz aylarda C Pancarı için 250 lira taban fiyat açıklayan ve bu rakamın küspe, nakliye ve prim ile birlikte 325 lirayı aşacağını müjdeleyen Başkan Akay, çiftçiye ödenecek 846 milyon liranın, Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen bölge ekonomisine, önemli oranda katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Başkan Akay, 2021-2022 Kampanya dönemi hazırlıklarına şimdiden hız verdiklerini de vurgu yaparak, taahhüt alımlarının başladığını, temin edilen gübre ve tohumların Şubat ayı içerisinde, Motorinin de Mart ayı içerisinde çiftçilere tevzi edileceğini sözlerine ekledi.